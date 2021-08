Substituição ilegal dá eliminação do Wolfsburgo da Taça

O Wolfsburgo foi desclassificado da Taça da Alemanha devido a uma substituição considerada ilegal pela Federação (DFB).

A equipa de Mark ban Bommel até tinha vencido o Preussen Muenster, por 3-1, após prolongamento.

E terá sido, precisamente, uma alteração no tempo regulamentar que levou ao castigo. Segundo o regulamento da DFB, as equipas não podem exceder as cinco substituições, mesmo no prolongamento.

Graças ao engano do Woflsburgo, o Munster acaba por vencer na secretaria por 2-0 e avança para a segunda ronda da prova.