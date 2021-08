Ronaldinho "recebe" Messi no PSG. "Já sinto o cheiro da Liga dos Campeões"

Ronaldinho Gaúcho, antigo colega de equipa de Messi no Barcelona, fica feliz por ver o argentino no Paris Saint-Germain, clube que também representou no início da carreira.

"É uma alegria muito grande ter jogado nesses dois clubes e ver agora o meu amigo a vestir a mesma camisola. Que venham muitos momentos de alegria, Messi. Também fico muito feliz com o meu parceiro Sergio Ramos na equipa, que super equipa. Já sinto o cheiro da Liga dos Campeões", disse, nas redes sociais.



Ronaldinho jogou no PSG entre 2001 e 2003, antes de assinar pelo Barcelona, onde recebeu Messi na equipa principal dos catalães.

Messi deixou o Barcelona a custo zero, depois do clube não ter sido capaz de resolver os problemas financeiros que permitiriam a sua renovação. O argentino, seis vezes vencedor da Bola de Ouro, assinou por duas épocas com o PSG, com mais uma de opção.