Messi trata "dor" por deixar o Barcelona com felicidade de chegar ao PSG

"Estou muito feliz. Todos sabem que a minha saída do Barcelona foi dolorosa, porque é difícil mudar depois de tanto tempo. Tudo me aconteceu nesta última semana. Dolorosa por um lado. Emocionante, por outro, mas estou ansioso por esta nova etapa. Esta semana passei por vários sentimentos", reconhece Messi, na conferência de imprensa de apresentação como reforço do PSG.

Por entre uma expressão e expressões de felicidade, Messi cedeu, de novo, à emoção das lágrimas quando foi questionado sobre a despedida do Barcelona e o eventual regresso, mas agora como visitante.

"Será muito bonito voltar a Barcelona, com gente espero, e, claro, será estranho voltar a minha casa com outra camisola", assume, visivelmente emocionado. Neste carrossel de sentimentos, Messi destacou, também, a receção preparada pelos adeptos do PSG: "A minha chegada foi surpreendente, foi uma loucura. Estou agradecido a todos os que foram para a rua, logo após se ter começado a falar do interesse do PSG. Estou certo de que vamos desfrutar muito deste tempo juntos".

Ansioso por começar a jogar pelo novo clube, o novo número 30 dos parisienses não agenda para já uma data para a sua estreia. "Estou parado há um mês. Tenho de fazer uma pré-temporada sozinho e começar a jogar quando estiver preparado, que espero que seja o mais breve possível. Quando o treinador decidir que é o momento será e aí estarei muito motivado".

Lionel Messi, de 34 anos, pretende, também, estar com os seus novos companheiros o mais rapidamente possível. Messi assina, a custo zero pelo PSG, por duas temporada, com mais uma de opção.

Conferência de apresentação de Messi como jogador do PSG: