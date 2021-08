John Textor é o novo investidor do Crystal Palace

O Crystal Palace, da Premier League, anunciou a entrada do americano John Textor como investidor do clube londrino.

"Olhei para muitas oportunidades no futebol europeu para investir, de forma a seguir a minha paixão no futebol e ter uma percentagem signficativa num clube. Desenvolvi uma afinidade com o clue, a sua história e os adeptos. Estou ansioso para trabalhar com o presidente e os outros parceiros", pode ler-se no comunicado oficial.

John Textor chegou a estar em negociações para comprar 25% da SAD do Benfica, com o acionista privado José António dos Santos, também conhecido como "Rei dos Frangos" e um dos arguidos no âmbito da operação "cartão vermelho".