Donnarumma "ansioso" por jogar com Messi no PSG

Gianluigi Donnarumma está "ansioso" por jogar com Lionel Messi no Paris Saint-Germain. O guarda-redes italiano diz que o argentino "é o melhor jogador do mundo", mas não sabe se o negócio está fechado.

"O Messi é o melhor jogador do mundo, seria uma honra jogar com ele. Quando for oficial, saberemos em breve, mas parece que sim. Estou muito feliz, estou entusiasmado e ansioso por tê-lo na equipa", disse, à Sky Sports italiana.

O guarda-redes de 22 anos, campeão europeu e eleito o melhor jogador do Euro 2020, é um dos reforços do PSG para esta época, tendo assinado a custo zero, proveniente do AC Milan.

O PSG já apresentou uma proposta formal a Leo Messi, depois do argentino ter deixado o Barcelona, que não conseguiu renovar com o avançado devido a problemas financeiros.

Messi poderá ser o quinto reforço do defeso do PSG, depois de Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos, Wijnaldum.