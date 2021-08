Brasil conquista medalha de ouro em futebol masculino

O Brasil ganhou este sábado a medalha de ouro em futebol masculino, depois de bater na final do torneio a Espanha por 2-1 no prolongamento.

O primeiro golo do encontro surgiu no final da primeira parte. Aos 45 minutos, Matheus Cunha abriu o marcador e colocou o Brasil em vantagem.

No entanto, Mikel Oyarzabal marcou o golo do empate aos 62 minutos, depois de uma jogada coletiva que culminou com um cruzamento milimétrico de Carlos Soler e a finalização de Oayarzabal.

O jogo continuou empatado e teve de ir a prolongamento. Depois de uma primeira parte superior do Brasil, o golo que definiu as medalhas surgiu aos 108 minutos, já na segunda parte do prolongamento, com Malcom a conseguir bater Unai Simón.

É a segunda medalha de ouro consecutiva em futebol masculino para o Brasil, depois de ter conquistado o primeiro outro em 2016, no Rio de Janeiro. Nestes Jogos Olímpicos, o Brasil já venceu seis medalhas de ouro, quatro de prata e oito de bronze.