Português Vítor Pereira é o novo treinador de guarda-redes do Bordéus

Vítor Pereira será o novo treinador de guarda-redes do Bordéus.

O treinador de 49 anos estava na estrutura do clube francês desde 2019, tendo coordenado a formação de guardiões do clube, função que acumulava com treinador de guarda-redes da equipa secundária do Bordéus.

Vítor Pereira vai integrar, em definitivo, a equipa técnica de Vladimir Petkovic. O coordenador técnico do clube é Admar Lopes, português que deixou o Boavista para abraçar o projeto.

Para além do Bordéus, Vítor Pereira conta com passagens pelo Boavista, Vitória de Setúbal, Aves, Arouca, Maccabi Tel-Aviv e Al-Mesaimeer no currículo.