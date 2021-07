Stevan Jovetic assina pelo Hertha de Berlim

Stevan Jovetic é o terceiro reforço de verão do Hertha de Berlim, anunciou o clube alemão esta terça-feira.

O ponta de lança internacional montenegrino, de 31 anos, que terminou contrato com o Mónaco no final da última época, assinou contrato válido até 2023, com mais uma temporada de opção.

Em quatro épocas com o Mónaco, Jovetic apontou 21 golos em 77 jogos. Também representou Partizan (Sérvia), Fiorentina (Itália), Manchester City (Inglaterra), Sevilha (Espanha) e Inter de Milão (Itália).