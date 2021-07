Rafael Lopes apura Legia de Varsóvia para a terceira pré-eliminatória da Champions

Rafael Lopes foi decisivo, esta terça-feira, para o apuramento do Legia de Varsóvia para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O ponta de lança português já marcara o golo da vitória (1-2) dos polacos sobre o Flora, da Estónia, fora, na primeira mão da segunda pré-eliminatória. No segundo jogo, Rafael Lopes marcou o único golo de novo triunfo (1-0) do Legia, desta feita em casa, que selou a qualificação.

Também se apuraram os suecos do Malmo (agregado de 4-3 com o HJK, da Finlândia), os croatas do Dínamo Zagreb (3-0 com o Omonia, de Chipre) e os búlgaros do Ferencváros (5-1 com o Zalgiris, da Lituânia).

Mais jogos na quarta-feira

Na quarta-feira, joga o Olympiacos, treinados pelo português Pedro Martins, no terreno do Neftçi, do Azerbaijão. Na primeira mão, o campeão grego venceu por 1-0, em casa, com um golo de Mady Camara.

Também há os seguintes duelos: Cluj-Lincoln Red Imps, Midtjylland-Celtic, Ludogorets-Mura, Galatasaray-PSV, Young Boys-Slovan Bratislava, Sparta de Praga-Rapid de Viena, e Estrela Vermelha-Kairat.

Na terceira pré-eliminatória, já está o Benfica, que no dia 4 de agosto, às 18h00 defronta o Spartak Moscovo, de Rui Vitória, na primeira mão. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.