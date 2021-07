Tóquio 2020. Artur Soares Dias vai apitar o Japão-México

O português Artur Soares Dias vai ser o árbitro principal do jogo entre o Japão e o México no domingo, no Estádio de Saitama, para o torneio olímpico de futebol masculino em Tóquio 2020.

O anúncio foi feito este sábado pela Federação Portuguesa de Futebol, confirmando-se assim a estreia de um árbitro português de futebol em Jogos Olímpicos.

Artur Soares Dias, 42 anos, terá como assistentes para esta partida do grupo A do torneio os também portugueses Rui Licínio e Paulo Soares, enquanto o espanhol Guillermo Cuadra vai ser o vídeoárbitro.

Quanto a Tiago Martins, vai ser vídeoárbitro pela quarta vez na competição. Hoje, esteve no encontro feminino entre a Suécia e a Austrália, e domingo está destacado para o jogo de masculinos que opõe a Arábia Saudita à Alemanha.