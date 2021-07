Trincão emprestado pelo Barcelona ao Wolverhampton

Francisco Trincão é o novo reforço do Wolverhampton, que vai ser treinado por Bruno Lage, para a próxima época.

Segundo o cube inglês, o extremo chega por empréstimo do Barcelona, com opção de compra não obrigatória no final da época.



Trincão fez a formação no Sporting de Braga, tendo chegado à equipa principal dos minhotos a meio da época 2018/19, antes de se transferir para o Barcelona na temporada passada.

Em Espanha realizou 42 jogos e apontou três golos.