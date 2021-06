Euro 2020. Candidatos Espanha e França lutam pelos "quartos"

A campeão mundial França enfrenta a Suíça e a vice-campeã Croácia mede forças com a Espanha, nos dois jogos desta segunda-feira, dos oitavos de final do Euro 2020 em futebol, marcados para Bucareste e Copenhaga, respetivamente. Um dia depois do Um dia depois do adeus do campeão em título Portugal , derrotado pela Bélgica, por 1-0, a prova prossegue com a finalista vencida de 2016 a tentar regressar aos triunfos, depois de dois empates consecutivos, com Hungria (1-1) e Portugal (2-2).

Os gauleses são favoritos, perante uma Suíça, do benfiquista Haris Seferovic, que acabou a fase de grupos com um triunfo por 3-1 sobre a Turquia, depois de um empate a um com o País de Gales e uma derrota por 3-0 com a Itália. A França, campeão em 1984 e 2000, partiu como grande favorita à conquista do "tri", mas, depois do 1-0 inicial à Alemanha, não tem convencido, num trajeto em que ainda não apareceu a sua grande estrela, o avançado Kylian Mbappé. Quanto aos helvéticos, que repetem os "oitavos" de 2016, a principal arma é o médio Xherdan Shaqiri, jogador dos ingleses do Liverpool, autor de um "bis" face aos turcos.