Esapekka Lappi recupera liderança do Rali da Sardenha

Esapekka Lappi está na frente do Rali da Sardenha, em Itália, com 0,1 segundos de vantagem sobre Sebastien Ogier. O finlandês da Hyundai recuperou tempo para o francês da Toyota nas três especiais da tarde de sexta-feira e entrará em prova no sábado na frente, apesar da vantagem ser tangencial.

Foi uma tarde muito positiva para a Hyundai, já que Thierry Neuville também subiu na classificação. O belga está no 3.º lugar, a 18,6 segundos do líder. O campeão do mundo e líder do Mundial de Ralis Kalle Rovanpera segue na 4.ª posição, a 46,1 segundos da frente.

Otta Tanak é o melhor piloto da Ford, no sétimo lugar, a mais de um minuto de Ogier. Para sábado estão previstas oito classificativas. O Rali da Sardenha termina no domingo.