Miguel Oliveira. “É possível ainda ser campeão este ano”

O piloto Miguel Oliveira acredita que ainda pode ser campeão do mundo de MotoGP esta época, apesar das lesões.

“É possível ainda ser campeão este ano, espero voltar forte”, disse Miguel Oliveira durante a segunda Conferência Bola Branca sobre “Talento, Ética e Igualdade no Desporto”.

“Este ano quem pontua têm sido pilotos inesperados, quando houver mais previsibilidade as coisas vão acalmar”, acredita.

No entanto, antes de voltar às pistas e competir é preciso recuperar da lesão no ombro.

“Não tenho certeza quando voltar. A lesão no ombro não tem recuperação fixa a nível de tempo, isso comporta que não consiga ter uma certeza de quando voltar. A prioridade é voltar a 100%. Se tiver que demorar mais tempo do que as cinco/seis semanas que estão previstas, assim será”, referiu.

Oliveira promete voltar “sem receio”, após duas lesões provocadas por acidentes com adversários durante corridas.

O piloto de Almada deixa um lamento: “Falta alguma coerência de penalizações”. Marc Márquez perdeu três corridas, depois de ter atirado Oliveira ao chão, mas por lesão. Já Quartararo pôde logo correr, mas foi penalizado, nesse caso “sem ter culpa nenhuma”.

“É sempre importante trazer responsabilidade para quem está em cima da moto”, reforça.

Sobre as novas gerações, Miguel Oliveira diz que vê “muito talento, mas alguma falta de vontade”.