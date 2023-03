MotoGP. Veja a nova mota de Miguel Oliveira

A RNF, equipa satélite da Aprilia, divulgou, esta segunda-feira, a moto com que Miguel Oliveira vai competir no Mundial de MotoGP de 2023.

O piloto português, que fará parceria com o espanhol Raúl Fernández, depois de ter deixado a KTM, passa a conduzir uma mota em tons de verde, com os azuis, vermelhos e laranjas dos patrocínios por cima.

A KTM tentou segurar Miguel Oliveira, mas com uma proposta para correr pela equipa secundária. A Gresini, satélite da Ducati, foi ainda opção para o português, que, no final, optou pela RNF, filial da Aprilia.

Aleix Espargaró e Maverick Viñales correm pela equipa principal.

O Mundial de MotoGP arranca no próximo fim de semana, no Autódromo Internacional do Algarve. Sexta-feira será dia de treinos, no sábado haverá qualificação e, no domingo, a partir das 14h00, Miguel Oliveira tentará voltar a conquistar o Grande Prémio de Portugal.