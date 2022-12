Fórmula 1. China está fora para 2023, Portugal é hipótese

O Grande Prémio de Fórmula 1 da China foi cancelado devido a constrangimentos relacionados com a Covid-19 no país. Portugal está à espreita.

"A Fórmula 1 pode confirmar, depois de diálogos com o promotor e com as autoridades competentes, que o Grande Prémio da China de 2023 não vai realizar-se, devido às dificuldades contínuas apresentadas pela Covid-19", refere a organização, em comunicado.