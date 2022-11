Verstappen sai na frente do GP do Abu Dhabi

O neerlandês Max Verstappen, da Red Bull, conseguiu a “pole position” para o GP do Abu Dhabi, de Fórmula 1.

O bicampeão em título percorreu os 5,281 km do Circuito Yas Marina em 1.23,824 m, superiorizando-se a Sérgio Pérez, colega de equipa, por 0,228 s, e a Charles Leclerc, da Ferrari.

É a 20.ª “pole position” de Verstappen na carreira na última corrida da temporada.

Max Verstappen chega já campeão, mas com a possibilidade de aumentar o recorde de maior número de vitórias numa mesma temporada (atualmente é de 14 e foi estabelecido no GP do México deste ano pelo neerlandês).

Em jogo está ainda a discussão do segundo lugar, com Sérgio Pérez e Charles Leclerc empatados com 290 pontos.