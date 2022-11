Da KTM para a Aprilia. Miguel Oliveira “entusiasmado com o que aí vem”

O piloto Miguel Oliveira despede-se da KTM com um quinto lugar em Valência, não esconde a emoção, mas olha já para o futuro a partir de amanhã.

“É um momento emotivo, uma despedida de vários anos de colaboração, de várias conquistas e momentos bons e maus, mas não deixei nenhuma gota de suor por gastar”, disse o português de Almada à Sporttv.

No final do campeonato, “o balanço é positivo”, com o 10.º lugar na classificação do Mundial.

“Fui décimo no campeonato neste grupo tão de elite, e com a nossa mota. Acho que não é mau de todo, o balanço é positivo”, acrescentou.