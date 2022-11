Miguel Oliveira com bom ritmo na despedida da KTM

Miguel Oliveira fez o sexto tempo no agregado das duas sessões de treinos livres do GP da Comunidade Valenciana, em Espanha. O piloto português despede-se da KTM, este fim de semana, e espera sair com um bom resultado, antes de começar a testar a Aprilia que vai conduzir no próximo ano.

Foi o melhor da marca austríaca, esta sexta-feira, com o tempo de 1'30.422. Ficou a 0.205 segundos do mais rápido, o italiano Luca Marini, em Ducati. O construtor italiano dominou a tabela de tempos, com Jorge Martin em segundo e Jack Miller, o sucessor de Oliveira na KTM, em terceiro.

Em Valência vai também decidir-se o título mundial. Francesco Bagnaia (Ducati) lidera o campeonato com uma vantagem confortável sobre o segundo classificado, o atual campeão do mundo Fabio Quartararo (Yamaha). O italiano tem 23 pontos de vantagem sobre o francês.

Bagnaia só perde o título se Quartararo vencer e terminar a corrida abaixo do 14.º lugar. O GP da Comunidade Valenciana, última corrida do campeonato, está marcada para as 13h00, de domingo.