MotoGP. Miguel Oliveira vence na Tailândia

O piloto português Miguel Oliveira, em KTM, venceu, este domingo, o Grande Prémio da Tailândia em MotoGP.

Oliveira partiu do 11° lugar da grelha para uma prova realizada à chuva e cujo início chegou mesmo a ser retardado, devido ao mau tempo.

Foi a segunda vitória da época para Miguel Oliveira, depois de, também com piso molhado, ter vencido na Indonésia. "Sempre que temos oportunidade de correr em piso molhado, sou muito rápido. Quando começou a chover recordei a Indonésia, mas tentei manter os pés no chão e concentrei-me em fazer um bom arranque, sem erros", disse o piloto de Almada, na "flash interview", após o final da corrida.

De saída da KTM - vai correr pela Aprilia na próxima época -, Miguel Oliveira está "super feliz por esta vitória". "Foi à chuva, mas é igual, eu aceito vitórias em quaisquer condições", concluiu.

Luta pelo título em aberto

Em segundo lugar, na Tailândia, ficou o australiano Jack Miller, em Ducati, que vai ficar com o lugar de Oliveira na KTM, na próxima temporada.

O piloto português bateu a concorrência, mas não foi o único vencedor do fim de semana. Francesco Bagnaia (Ducati) foi terceiro classificado a aproximou-se de Fabio Quartararo no Mundial de Pilotos. Depois de ter desistido na última corrida, no Japão, o italiano beneficiou da má classificação do francês na corrida tailandesa.



Quartararo ficou fora dos pontos, no 17.º lugar, e Bagnaia está agora a dois pontos do piloto da Yamaha, quando faltam três corridas para o final do campeonato. Aleix Espargarò, em Aprilia, foi 11.º classificado, ainda está na luta, a 20 pontos de Quartararo, na terceira posição.

Com os pontos conquistados na Tailândia, Miguel Oliveira subiu do 11.º para o oitavo lugar do Campeonato do Mundo, com 131 pontos. Está a 23 do seu companheiro de equipa, Brad Binder (sexto classificado), que na Tailândia ficou no 10.º lugar.

O Mundial de MotoGP regressa dentro de 15 dias, em Phillip Island, com o GP da Austrália.