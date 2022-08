Ferrari à frente de todos em Spa

Os Ferrari dominaram a primeira sessão de treinos livres do GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps. Carlos Sainz registou a volta mais rápida, em 1:46.538. O espanhol bateu o seu companheiro de equipa, Charles Leclerc, por 0.069s.

O campeão do mundo, e líder do Mundial de Pilotos, Max Verstappen foi o terceiro mais rápido, a 0.217s de Sainz. George Russell, em Mercedes, foi quarto, a 0.858s do mais rápido.

A pausa de verão não teve grandes efeitos, para já, em Lewis Hamilton. O britânico da Mercedes não foi além do 9.º tempo, a 1.882s de Carlos Sainz.

O GP da Bélgica, 14.ª ronda do Mundial de Fórmula 1, corre-se no domingo, no circuito de Spa-Francorchamps. No Mundial de Pilotos, Verstappen tem 80 pontos de vantagem sobre Leclerc.