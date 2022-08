Ott Tanak na frente do Rali da Finlândia

Ott Tanak é o líder do Rali da Finlândia, no final das classificativas matinais. O piloto estónio da Hyundai está na frente da prova, com 6.2 segundos de vantagem sobre o finlandês Esapekka Lappi, em Toyota.

Também em Toyota, Elfyn Evans, está no terceiro posto, a 11.1 segundos do líder. À frente de Kalle Rovanpera (Toyota), líder do Mundial de Ralis, na quarta posição está o melhor dos Ford Puma, conduzido por Craig Breen.

O irlandês está a 13.5 segundos de Tanak e tem 2.7s de vantagem sobre Rovanpera. Nota para a desistência de Oliver Solberg, que teve uma saída de estrada logo no primeiro troço desta sexta-feira. O Hyundai do piloto sueco sofreu danos na "roll cage" e Solberg não voltará ao rali no sábado.

A manhã ficou ainda marcada pelo cancelamento da quinta especial, de 21.69km, por razões de segurança. Durante a tarde, os pilotos correm mais quatro classificativas.