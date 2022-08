Começar o MotoGP em Portugal dá "confiança extra" a Miguel Oliveira

Miguel Oliveira ficou entusiasmado com a notícia de que Portugal vai receber a prova inaugural do Mundial de MotoGP em 2023 e diz, em entrevista à SportTV, que recebeu uma dose de "confiança extra".

"É uma notícia que me deixou muito feliz. É uma grande honra ter o MotoGP só por si, e ter o prestígio de abrir o campeonato dá-nos sentimento de orgulho enorme. Vamos realizar os testes de pré-temporada e a primeira corrida em Portugal. Começar uma nova época em Portugal dá confiança extra", afirma.



O piloto português, que tem ainda futuro indefinido, garante que a próxima época passará sempre por continuar no MotoGP. "Devido a prazos contratuais", explica, ainda não pode anunciar o nome da equipa que vai representar.

Da KTM tem a proposta para voltar à Tech3, a equipa satélite da marca austríaca. A Gresini, satélite da Ducati, e a RNF, que será satélite da Aprilia na próxima temporada, são as outras possibilidades a que Oliveira tem sido associado.

Confiante para a segunda metade da época

Após uma paragem de cinco semanas, o Mundial de MotoGP está de volta este fim de semana, com o GP da Grã-Bretanha, e Miguel Oliveira manifesta "muita confiança" para a segunda metade da época.

O piloto de Almada ocupa o 10.º lugar do Mundial, com 71 pontos, e é o segundo melhor classificado da KTM. Brad Binder ocupa o 6.º posto, com 93 pontos.

O ponto alto da primeira metade da temporada, para Miguel Oliveira, aconteceu logo à segunda corrida, com a vitória no GP da Indonésia.

O GP da Grã-Bretanha está marcado de domingo, às 13h00.