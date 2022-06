Miguel Oliveira é o melhor da KTM em Assen

Miguel Oliveira apresentou bom andamento na primeira sessão de treinos livres do TT de Assen, nos Países Baixos, e foi o sexto mais rápido. O piloto português foi o melhor das KTM, com o seu companheiro de equipa, Brad Binder, bem distante, a meio segundo, no 13.º lugar.

Jack Miller, sucessor de Miguel Oliveira na KTM, foi o mais rápido, com o tempo de 1:42.589. O australiano da Ducati bateu Joan Mir (Suzuki), por 0.109s. O terceiro foi Pol Espargaró (Honda), a 0.302s do mais rápido.

Miguel Oliveira ficou a 0.502s do tempo de Miller. As Yamaha rodaram fora de ritmo, com o campeão do mundo e líder do Mundial de MotoGP, Fabio Quartaro, a não ir além do 17.º lugar, a 1.659s de Miller.

O TT de Assen está marcado para as 13h00 de domingo.