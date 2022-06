Max Verstappen vence o Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1

Max Verstappen (Redbull) conquistou, este domingo, o Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1 e consolidou a liderança do Mundial.

O neerlandês derrotou o espanhol Carlos Sainz (Espanha) na derradeira volta. Em terceiro, ficou o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que igualou a sua melhor classificação da temporada. Só na primeira corrida, no Bahrain, é que Hamilton conseguira subir ao pódio, até agora.

Esta é a sexta vitória de Verstappen, em nove corridas. O campeão do mundo soma 150 pontos na classificação geral, mais 21 do que o segundo classificado e seu companheiro de equipa, o mexicano Sergio Pérez, que este domingo foi obrigado a abandonar devido a problemas mecânicos.

Também desistiram o alemão Mick Schumacher (Haas), por problemas mecânicos, e o japonês Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), que bateu.

Em terceiro, na classificação do Mundial, está o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) - quinto no Canadá -, com 116 pontos, menos 34 que Verstappen. Fecham o "top-5" o britânico George Russell (Mercedes), com 99 pontos, e Carlos Sainz, com 83, que este domingo fez a melhor volta.

Hamilton, que este ano tem tido vários problemas com o carro da Mercedes, surge no sexto lugar, a 88 pontos de Verstappen.