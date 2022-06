MotoGP. Miguel Oliveira entra na Alemanha com o 18.º tempo

Miguel Oliveira registou o 18.º melhor tempo da primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, esta sexta-feira.

O piloto português, que está de saída da KTM, completou a melhor volta em 1 minuto e 22.2370 segundos. Foi 758 centésimas de segundo mais lento do que o melhor da sessão, o australiano Jack Miller (Ducati).

Em segundo ficou o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), a 15 décimas de segundo do colega de equipa. O francês Fabio Quartararo (Yamaha), vigente campeão do mundo, fechou o pódio, a 63 décimas de Miller.

A segunda sessão de treinos livres está marcada para as 13h10. Qualificação no sábado. A corrida realiza-se no domingo, às 13h00.