MotoGP. Miguel Oliveira em 9.º na Catalunha

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) foi 9.º classificado no Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, nona prova da temporada, ganha pelo francês Fábio Quartararo (Yamaha), líder do Mundial.

Oliveira, que partiu do 16.º posto, concluiu as 24 voltas a 26,800 segundos do francês, que deixou o espanhol Jorge Martin (Ducati) em segundo, a 6,473, e o francês Johann Zarco (Ducati), em terceiro, a 8,385.

Com estes resultados, Quartararo reforçou a liderança do campeonato, agora, com 147 pontos, enquanto o português é 10.º, com 57.