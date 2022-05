Loeb salta para a liderança do Rali de Portugal em Arganil

Sébastien Loeb termina a manhã desta sexta-feira na liderança do Rali de Portugal. O piloto francês, em "part-time" no WRC, saltou para a frente após a primeira passagem por Arganil.

Loeb, em Ford Puma, venceu o troço, subiu de sexto para primeiro, recuperando os 10 segundos que tinha de atraso para Elfyn Evans, que liderava a prova. O galês da Toyota está a 0,5 segundos de Loeb, que venceu o Rali de Monte Carlo, na sua primeira e única aparição, antes da participação no Rali de Portugal.

Thierry Neuville, em Hyundai, é terceiro, a 3,3 segundos da liderança. Sébastien Ogier (Toyota), que tal como Loeb tem calendário reduzido de participação no Mundial de Ralis deste ano, está na 6.ª posião, a 6,7 segundos do seu compatriota.

O líder do Mundial de Pilotos, o finlandês Kalle Rovanpera, em Toyota, está na 5.ª posição, a 5,7 segundos de Loeb.

Os pilotos vão repetir as classificativas da manhã - Lousã, Góis e Arganil - durante a tarde, mas terão ainda especial em Mortágua e fim de dia em Lousada, com a superespecial no Eurocircuito de Lousada.