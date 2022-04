Rovanpera conquista Rali da Croácia

O finlandês Kalle Rovanpera (Toyota) venceu o Rali da Croácia, por apenas quatro segundos, depois de ter ultrapassado o estónio Ott Tanak (Hyundai) na 20.ª e última especial.

Após ter sido ultrapassado no penúltimo troço, Rovanpera, de 21 anos, conseguiu regressar ao comando nos 14 quilómetros da “power stage” com que se concluiu a terceira prova do Mundial de ralis.

Rovanpera venceu pela quarta vez no Mundial de ralis e a segunda esta temporada, depois de também ter vencido na Suécia, graças a um avanço de 4,3 segundos sobre Tanak.

O belga Thierry Neuville (Hyundai) terminou o Rali da Croácia na terceira posição, a 2.21 minutos do vencedor.

Rovanpera consolidou a liderança do Mundial de ralis, com 76 pontos, mais 29 do que Neuville e 46 do que o irlandês Craig Breen (Ford).

A próxima etapa do Mundial será o Rali de Portugal, de 19 a 22 de maio.