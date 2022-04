Fórmula 1. Charles Leclerc vence GP da Austrália

O azar do neerlandês foi a sorte do seu companheiro de equipa. Sergio Pérez terminou no segundo lugar, a 20 segundos do vencedor.

Charles Leclerc venceu o GP da Austrália, em Melbourne, este domingo, e reforça a liderança do Mundial de Fórmula 1. Segunda vitória do piloto da Ferrari, depois de ter sido o melhor na prova de abertura no Bahrain.

George Russell ficou no pódio, a mais de 25 segundos de Leclerc, e Lewis Hamilton terminou no quarto posto. Logo a seguir na classificação ficaram os McLaren Mercedes de Lando Norris e Daniel Ricciardo, respetivamente.

No Mundial de Pilotos, Charles Leclerc lidera, com 71 pontos, e tem uma margem grande de conforto, após três corridas, sobre o segundo classificado, George Russell, com 37. Carlos Sainz (Ferrari), que desistiu na Austrália, é terceiro, com 33 pontos.

Verstappen e Hamilton estão atrasados na classificação. O britânico é quinto, com 28 pontos; o campeão do mundo está no sexto posto, com 25.