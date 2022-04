Ferrari continuam mais rápidos do que a concorrência

Charles Leclerc foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres do GP da Austrália, depois de Sainz, seu companheiro de equipa na Ferrari, ter establecido a melhor marcada da sessão inaugural, em Melbourne.

Os dois pilotos da Ferrari, que estão na frente do Mundial de Pilotos, após as duas primeira corridas, continuam a ditar o rtimo acompanhado por Max Verstappen, mas muito acima do nível atual da Mercedes.

Leclerc fixou a melhor volta em Melbourne, no agregado de tempos das duas sessões, em 1:18.978. Foi o único a rodar abaixo do segundo 19. O campeão do mundo, Max Verstappen, rodou 0.245s mais lento do que o monegasco. Carlos Sainz, apesar de ter sido o mais veloz na primeira sessão, ficou com o terceiro melhor tempo final.