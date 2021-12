Diretor da Mercedes admite excessos durante a última corrida de Fórmula 1

O diretor executivo da Mercedes reconhece que exagerou nas queixas apresentadas a Michael Masi, o diretor de corrida no Grande Prémio de Fórmula 1 em Abu Dhabi, a prova que decidiu o título mundial.

Em entrevista ao The Times, Toto Wolff apoia agora a ideia de proibir os diretores de equipa de falaram com o diretor de corrida durante as provas.

O título mundial de Fórmula 1 foi entregue a Max Verstappen na última corrida e na última volta do ano. O homem da Red Bull beneficiou de um acidente e da entrada do “safety car” para recuperar o atraso para Hamilton, da Mercedes.