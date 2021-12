Hamilton responde na segunda sessão em Abu Dhabi

Lewis Hamilton, da Mercedes, foi o piloto mais rápido da segunda sessão de treinos livres em Abu Dhabi, que recebe o último e decisivo Grande Prémio da temporada.

O campeão mundial em título fez a volta mais rápida de 1m23s691, com uma vantagem considerável para o resto da competição.

A surpresa da sessão do Esteban Ocon, da Alpine, que foi segundo, a 0.343s de Hamilton, seguiu-se Bottas. Max Verstappen, da Red Bull, ficou a 0.641s do britâncio, no quarto posto.

A sessão ficou ainda marcada pelo choque de Kimi Raikkonen, que perdeu o controlo do carro e chocou na parede. O piloto finlandês, que se despede da Fórmula 1 este fim-de-semana, saiu do carro aparentemente ileso.