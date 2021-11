Filipe Albuquerque parte da frente nas 8 Horas do Bahrain

O português Filipe Albuquerque (United Autosports) garantiu a pole position da classe LMP2 para as 8 Horas do Bahrain, sétima e última prova do Campeonato do Mundo de Resistência em automobilismo.

"Estamos onde queríamos estar, no primeiro lugar. Foi excelente. O carro estava muito bom. Evoluímos bastante desde a corrida passada e isso vê-se com este resultado. Não poderíamos querer melhor", explicou o piloto de Coimbra que, com este resultado, somou um ponto extra para o campeonato.

Kamui Kobayashi, Mike Conway e José Maria Lopez (Toyota) levaram o Toyota oficial ao primeiro lugar, enquanto o outro português em prova, António Félix da Costa, foi terceiro dos LMP2, sexto da geral.