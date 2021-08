Grande Prémio da Malásia cancelado devido à Covid-19

O Grande Prémio da Malásia de MotoGP foi cancelado devido à pandemia de Covid-19.

“A pandemia em curso e as restrições de entrada na Malásia obrigaram ao cancelamento do evento”, lê-se no comunicado subscrito pela Dorna (promotora do Campeonato), pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM) e pela Associação de Equipas (IRTA).

Este grande prémio, que deveria decorrer de 22 a 24 de outubro, vai ser substituída por uma segunda corrida em Misano (São Marino).

Portimão, que recebeu a terceira prova do Mundial, vai ter também a 17.ª, a 7 de novembro, agora com o nome de GP do Algarve, após o cancelamento da ronda americana também devido à pandemia.

Após 11 corridas, Miguel Oliveira é oitavo classificado no Mundial de MotoGP, com 85 pontos.