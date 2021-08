FIA cancela duas provas do Grande Prémio de Macau deste ano

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou, esta quinta-feira, que as provas para o Campeonato do Mundo de Fórmula 3 e da Taça GT vão ficar de fora do Grande Prémio de Macau deste ano.

A decisão foi tomada devido à quarentena de 21 dias em vigor para quem chega do exterior ao território, onde os estrangeiros estão também proibidos de entrar. "Com a maioria dos concorrentes a participar nos eventos da FIA vindos de fora da região, isto apresenta aos condutores, equipas e fornecedores condições difíceis de cumprir", indicou a federação, num comunicado publicado no seu site.