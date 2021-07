Hamilton ganha em casa em GP marcado por acidente de Verstappen

O GP teve como principal momento o despiste de Max Verstappen, da Red Bull, que venceu no sábado o primeiro sprint da história do desporto. O acidente ocorreu durante uma luta entre o holandês e Hamilton pelo primeiro lugar.

O tetracampeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu este domingo o Grande Prémio da Grã-Bretanha, no circuito de Silverstone. Com esta vitória em casa, o britânico fica a um primeiro lugar das 100 vitórias na carreira.

O piloto da Red Bull ficou de fora da corrida e teve de ser levado para o hospital, informou a conta oficial da Red Bull no Twitter.

Com esta vitória, Hamilton ganha 25 pontos e fica com 177. Verstappen não amealha qualquer ponto mas segura a liderança com 185 pontos.