Francisco: "É muito fácil falar quando o nome é Conceição"

No dia em que se estreou pela seleção nacional, Francisco Conceição deixou uma mensagem de apoio ao pai Sérgio, acusado de agredir um autarca espanhol num torneio de formação.

Em declarações à RTP, o extremo do FC Porto mostrou-se, ainda assim, muito satisfeito por somar os primeiros minutos pela seleção nacional, apesar da derrota por 2-0 na Eslovénia.

Estreia: "Estou muito feliz por representar o meu país, mas fica o sentimento agridoce. Queria a vitória. É um jogo de preparação, há que ver o que fizemos bem e o que não fizemos tão bem. Agora é descansar e voltar muito fortes quando for o Europeu".

Baralhou as contas para o Europeu? "Sou mais um a tentar ajudar e baralhar as contas do selecionador. Infelizmente, não conseguimos a vitória. Não estive ao meu melhor nível, mas acho que não estive mal. Há que aprender com os erros".

Polémica a envolver pai e irmão mexeu com Francisco? "É óbvio que sei o que se passou, é a minha família. É o nome da minha família em causa, a verdade vem ao de cima. Sei, acredito e já vi que não se passou nada. É muito fácil falar quando o nome é Conceição".