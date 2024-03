"Preferimos perder agora do que no Euro". A reação de Rúben Neves à primeira derrota com Martínez

Rúben Neves, médio da seleção nacional, acredita que a derrota com a Eslovénia é "boa para identificar os erros" antes da fase final do Campeonato da Europa. Em declarações à RTP, o médio do Al-Hilal diz que o resultado não afeta a confiança do grupo para o Europeu.

Comentário ao jogo: "Infelizmente, não conseguimos a vitória. A Eslovénia é uma equipa organizada, tivemos muita bola, mas com dificuldades para encontrar espaços. Sofremos dois golos na transição, mas preferimos perder estes jogos do que no Europeu. Vamos trabalhar nos erros".

Primeira derrota abala? "Sabemos que o futebol não é só ganhar. Sabíamos que o dia poderia chegar. Foi antes do Europeu, é bom para identificar os erros. Temos tempo antes do Euro para trabalhar".

Altera objetivos para o Euro? "Não afeta a confiança, sabemos a qualidade. Podemos todos ter dias maus. Vamos ver a reação, vamos terminar a época e quem vier ao Euro de certeza dará uma boa resposta. Não podemos passar de bestiais a bestas por um jogo de preparação. Não somos os piores do mundo, vamos trabalhar para fazer melhor"