Roberto Martínez espera que Gyökeres e companhia testem a defesa de Portugal

Roberto Martínez afirmou, esta quarta-feira, que a Suécia, apesar de ter falhado o acesso ao Euro 2024, tem "qualidade e grandes avançados" e vai testar a defesa de Portugal no jogo particular de quinta-feira.



"A Suécia tem uma atitude muito competitiva. Tem um novo selecionador, vai começar uma nova era e tem qualidade para estar no Europeu. Esperamos um jogo competitivo ao nível de um Europeu. Tem uma linha de avançados de alto nível e, por isso, esperamos testar os nossos conceitos defensivos e isso é essencial", disse o selecionador.

Na conferência de imprensa de antevisão do duelo com os suecos, que vai decorrer em Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques, o técnico espanhol deu o exemplo de Viktor Gyökeres, avançado que atua no Sporting e é o melhor marcador da I Liga portuguesa.

"Para mim, foi das melhores contratações em todo o mercado europeu no último verão e é fantástico estar a jogar no futebol português", elogiou.

Chico, Jota e Dany vão estrear-se

Martínez enalteceu o "alto compromisso" e a "competitividade" neste estágio da seleção e confirmou que há jogadores se vão estrear nesta janela de março, embora nenhum vá efetuar os 180 minutos.

"Ninguém vai jogar os 180 minutos, isso é claro. Vamos ter estreias, esse é o plano. Gostei muito dos novos jogadores. Não é fácil chegar à seleção pela primeira vez. São jogadores com personalidade forte, mas muito respeito. O grupo recebeu-os muitos bem", disse.

O selecionador referia-se a Francisco Conceição, do FC Porto, Jota Silva, do Vitória de Guimarães, e Dany Mota, do Monza, este último chamado após as dispensas de Raphaël Guerreiro e Francisco Trincão.

O encontro com a Suécia está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do espanhol Ricardo de Burgos. No dia 26 de março, Portugal vai a Liubliana jogar com a Eslovénia, que vai estar no Europeu.