Era uma vez três. Sub-17 apuram-se para o Euro feminino

A seleção portuguesa de sub-17 garantiu pela terceira vez na história o apuramento para o Europeu feminino, esta terça-feira, ao derrotar a Finlândia, por 3-1, no último jogo da Ronda de Elite.

Portugal abriu o marcador aos 22 minutos, por Mélanie Florentino, contudo, Jelena Todoshchenko empatou oito minutos depois. Ao minuto 66, porém, Matilde Neve colocou a equipa das quinas novamente na frente do marcador e, passados dez minutos, Carolina Simões confirmou.

A seleção nacional garante, assim, um lugar no Euro 2024, pela terceira vez na sua história. Termina o grupo A2 da Ronda de Elite no primeiro lugar, com nove pontos, fruto de três vitórias no mesmo número de jogos. Para trás, ficam as finlandesas, segundas, com três pontos, a Islândia, terceira classificada, com três, e Kosovo, último, sem pontos.

Portugal participou no Europeu da categoria em 2014 e 2019. Na primeira, ficou pela fase de grupos. Na segunda, chegou às meias-finais, com duas jogadoras que ainda esta terça-feira jogaram pela equipa principal, na goleada frente à Coreia do Sul - Andreia Jacinto e Maria Alagoa.