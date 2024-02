"Observar" e "afinar", eis a explicação para a convocatória alargada da seleção feminina

É uma convocatória alargada, de 30 atletas, com o duplo objetivo de "observar novas jogadoras e afinar algumas coisas para o apuramento para o Campeonato da Europa" do próximo ano. É desta forma que Francisco Neto apresenta as escolhidas para os jogos de prepraração frente a Chéquia e Coreia do Sul, nos dias 21 e 27 de fevereiro, respetivamente, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

Da lista, da qual não fazem parte Kika Nazareth e Diana Silva por lesão, sobressaem cinco novidades face à última convocatória a contar para a Liga das Nações: Giovana Maia, Inês Maia, Nelly Rodrigues, Maria Alagoa e Beatriz Fonseca entram no lote de convocadas.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador deixou claro que não sente pressão para renovar o grupo. "Mais importante que a renovação, é trazer novas jogadoras para que possam trazer novas ideias. Não é uma questão de prémio, é um reconhecimento do trabalho feito", assegura Francisco Neto.

Sobre as adversárias escolhidas, Neto diz que trazem desafios diferentes. A Chéquia é uma equipa "mais física e com muitas jogadoras do Slavia de Praga, que esteve na Champions", já a Coreia do Sul é "mais técnica, com muitas jogadoras com capacidade de decisão".

A concentração da seleção portuguesa está marcada para a próxima segunda-feira, 19 de fevereiro. A fase de apuramento para o Europeu fica fechado ainda este ano e as adversárias são conhecidas no sorteio de 3 de março. O Campeonato da Europa de 2025 vai disputar-se na Suíça.

Lista de convocadas:

Guarda-redes: Bárbara Santos (Marítimo), Inês Pereira (Servette), Patrícia Morais (SC Braga), Sierra Cota-Yarde (Arkansas Razorbacks).

Defesas: Ágata Pimenta (FC Fleury 91), Ana Borges (Sporting), Ana Seiça (Benfica), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sevilha), Giovana Maia (Panathinaikos), Inês Maia (Besiktas), Joana Marchão (Servette), Lúcia Alves (Benfica) e Nelly Rodrigues (Nantes)

Médios: Ana Rute (SC Braga), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Andreia Faria (Benfica), Dolores Silva (SC Braga), Fátima Pinto (Sporting), Joana Martins (Sporting), Maria Alagoa (Florida State Seminoles), Tatiana Pinto (Brighton & Hove).

Avançadas: Ana Capeta (Sporting), Beatriz Fonseca (SC Braga), Ana Dias (sem clube), Carolina Mendes (SC Braga), Jéssica Silva (Benfica), Telma Encarnação (Marítimo) e Melissa Gomes (Reims).