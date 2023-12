Jéssica Silva dispensada da seleção por lesão

A avançada Jéssica Silva lesionou-se e vai falhar a receção da seleção portuguesa feminina de futebol à França, confirmou esta segunda-feira o selecionador Francisco Neto, em antevisão à sexta e última jornada do Grupo A2 da Liga das Nações.

A internacional portuguesa, de 28 anos, foi titular na derrota pesada sofrida perante a Noruega (4-0), na sexta-feira, mas apenas alinhou durante 28 minutos, contraindo uma lesão muscular que a impossibilita de dar o contributo às lusas num encontro decisivo.

"A Jéssica amanhã [terça-feira] não estará connosco, está impossibilitada de contribuir desportivamente", revelou Francisco Neto, depois do treino que contou com todas as futebolistas convocadas, à exceção da jogadora que alinha no campeão nacional Benfica.

Já Kika Nazareth e Telma Encarnação, que falharam o encontro contra a Noruega, ainda se encontram em dúvida para o duelo frente à seleção gaulesa, embora estejam a treinar com o restante grupo, sendo uma decisão a tomar durante as próximas horas.

"A Francisca e a Telma estão ainda no seu processo de recuperação. Possivelmente, já poderão ter alguns minutos, mas hoje ainda houve treino, agora tratamentos, mais de 24 horas para o jogo... São situações que estão no limite. A Francisca já conseguiu estar no banco no último jogo, a Telma ainda não, mas, se tudo correr bem, durante o dia de hoje estarão disponíveis para integrar a convocatória. É uma decisão a tomar só ao fim do dia, depois da reunião com a Unidade de Saúde e Performance", explicou o técnico.

A equipa das quinas é última classificada do Grupo A2, com três pontos, em risco de ser despromovida à Liga B da competição, pois um triunfo frente à poderosa França pode não ser suficiente, estando dependente de uma derrota da Noruega na Áustria.

A França lidera o agrupamento e já garantiu mesmo a qualificação para a 'final four' da Liga das Nações, com 13 pontos, seguindo-se a Áustria, com sete. A Noruega tem cinco e ocupa o terceiro posto, de acesso a um play-off de manutenção no primeiro escalão.

O duelo entre Portugal e França realiza-se no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, pelas 18h15 de terça-feira, com arbitragem da macedónia Ivana Projkovska.