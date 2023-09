Neto pede "coragem e audácia" para tirar a bola à França

Francisco Neto pede "coragem e audácia" à seleção nacional feminina, para defrontar a França, na estreia na Liga das Nações.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, esta quinta-feira, o selecionador afirma que Portugal quer tirar a bola às francesas.

“Queremos ter bola no campo adversário e no meio das equipas contrárias. Queremos ter essa capacidade e essa audácia. A França é um adversário poderoso e cheio de individualidades”, assinala.



A equipa está “confiante e ansiosa” para iniciar a Liga das Nações, frente a uma França que "sofre poucos golos e não permite aos adversários muitas oportunidades”, além de "nunca se desequilibrar".

Portugal vai tentar “manter a identidade” que apresentou no Mundial: “Capacidade para ter a bola, no campo adversário, e quando não a tiver procurar ser organizado e pressionar, não permitindo espaços.”



Francisco Neto lembra que a França é uma “equipa estável e sem grandes alterações”, com “processos simples, mas muito bem feitos”, o que a torna “uma equipa poderosa, que nunca se desequilibra”, pelo que a seleção portuguesa vai ter que ter “muito cuidado”.

Ana Borges avisa que o Mundial já lá vai



Por seu lado, a capitã Ana Borges admite "alguma ansiedade" no seio da equipa antes do início da primeira edição da prova, em que aponta como objetivo a permanência na Liga A, mesmo tendo consciência das dificuldades com que a seleção se irá deparar.



O Mundial “já está para trás” e, para a estreia na Liga das Nações, a defesa acredita que, se Portugal jogar ao seu nível, poderá criar muitas dificuldades e discutir o resultado frente à seleção francesa.

“Queremos começar com o pé direito e vamos lutar por conquistar os três pontos, pois isso é bom para dar confiança à equipa. Temos de nos focar em nós e no nosso futebol”, diz a jogadora do Sporting, de 33 anos.

Para Ana Borges, “a França é uma seleção forte coletiva e individualmente”, mas Portugal já demonstrou que joga “olhos nos olhos com qualquer adversário” e, se estiver ao seu nível, “vai criar dificuldades”.

Portugal está inserido no Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações, com França, Noruega e Áustria. As gaulesas são o primeiro adversário, na sexta-feira, às 20h10, no Stade du Hainaut, na cidade de Valenciennes.