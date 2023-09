Roberto Martinez sobre Rubiales: "Precisamos de conduta exemplar e isso não sucedeu"

O selecionador nacional Roberto Martinez foi sintético na reação ao caso do beijo de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, no final do campeonato do Mundo de Futebol Feminino. "Precisamos de conduta exemplar e isso não sucedeu", disse na conferência de imprensa da convocatória para os jogos da Eslováquia e Luxemburgo.

"Eu acho que os cargos públicos, cargos importantes, têm responsabilidades importantes", começou por introduzir Martinez sobre o compatriota.

Mais tarde perante a insiustência da agência de notícias espanhola EFE, Martinez voltou a repatir a mesma declaração que antes já tinha ensaiado, quando questionado sobre a forma como reagiram as autoridades ao caso.