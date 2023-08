Neto diz que as jogadoras foram "incríveis durante todos os minutos" do Mundial

O selecionador nacional considera que Portugal foi "incrível durante todos os minutos" do Mundial feminino e que sai "de cabeça erguida".

Em declarações à Sport TV, após o empate (0-0) com os Estados Unidos, que ditou a eliminação, Francisco Neto salienta que esta "foi a melhor versão de Portugal, a mais coletiva": "Foi um Portugal incrível durante todos os minutos em que jogámos no Campeonato do Mundo."

"Sai daqui [do Mundial] a equipa que não merecia. Fizemos um jogo enorme, dos melhores que fizemos nos últimos anos. Fomos coletivas, não tivemos medo de ninguém. As jogadoras foram brilhantes e interpretaram a nossa estratégia à risca. Tivemos as melhores oportunidades, não conseguimos concretizar. Vamos embora, mas vamos de cabeça erguida. Fica mágoa, mas elas só têm de ficar orgulhosas daquilo que fizeram. São incríveis", enaltece.

Francisco Neto "queria mais em todos os jogos", contudo, lembra que estavam do outro lado as finalistas do último Mundial, Países Baixos (na primeira jornada da fase de grupos) e EUA (esta terça-feira).

Pela resistência oferecida, o selecionador entrega o mérito às jogadoras: "Muitas delas com um passado de seleção muito grande, com muita luta. Criámos referências. Toda a gente envolvida no futebol feminino tem de estar orgulhosa. Só temos de agradecer às nossas jogadoras."

Portugal ficou a uma bola ao poste de eliminar as bicampeãs do mundo e chegar aos oitavos de final do Mundial 2023.