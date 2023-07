"Não vai ser um passeio no parque". Estados Unidos à espera de dificuldades contra Portugal

Vlatko Andonovski, selecionador feminino dos Estados Unidos, está à espera de dificuldades no jogo decisivo de apuramento para os oitavos de final do Mundial frente a Portugal.

"O mais importante é chegar aos oitavos de final, não vamos desconcentrarmo-nos. Se começamos a pensar três ou quatro passos à frente, podemos nunca vir a ter essa possibilidade", insistiu, garantindo que todas as jogadoras estão "preparadas para ajudar a equipa a ter sucesso".

O empate serve aos Estados Unidos para seguir em frente, mas Andonovski, que revelou ter uma relação de amizade com Francisco Neto, descrevendo o selecionador luso como "um treinador incrível", não espera facilidades.

"Não vai ser um 'passeio no parque'. Portugal é uma equipa bem orientada, disciplinada, organizada. Não vai ser fácil. Por isso, temos de estar focados em conseguir um bom resultado desde o primeiro minuto", explicou.

O técnico macedónio sabe com o que conta: "Quando [Portugal] jogou com os Países Baixos, a Inglaterra [particular antes do Mundial2023] ou quando o faz com equipas das mais bem posicionadas no ranking, é mais conservador".

"Portugal vai tentar conseguir o resultado que lhe interessa nas poucas hipóteses que criar. É uma equipa bem organizada na defesa e que vai tentar jogar em contra-ataque, que temos de neutralizar", explicou.

Há dois anos, num amigável em Houston, no Texas, os Estados Unidos venceram por 1-0, mas Andonovski disse que desde então "Portugal cresceu muito e joga muito melhor", pelo que a seleção de 2021 "não dá uma imagem real do que é a equipa agora".

A seleção lusa subiu até ao 21.º lugar do 'ranking' mundial, mas, para efeitos de preparação do jogo, o técnico macedónio vê-a bem mais acima.