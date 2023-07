Portugal goleia e está na final do Europeu de Sub-19

Aos 16 minutos, Hugo Félix beneficiou de um corte defeituoso com o braço de um dos defesas noruegueses na pequena área e subiu a contagem para dois golos através de grande penalidade.

Portugal venceu esta quinta-feira a Noruega, por 5-0, e está na final do Europeu Sub-19, que decorre em Malta.

O primeiro tempo de jogo contou ainda com golo do ponta de lança português, Rodrigo Ribeiro, aos 31 minutos, antecipando-se a toda a gente para fazer o terceiro com um desvio subtil.

Na segunda-parte, Portugal continuou a controlar o jogo e ampliou a vantagem aos 66 minutos, novamente por Rodrigo Ribeiro, que aproveitou da melhor forma um cruzamento tirado por João Vasconcelos, para encostar de cabeça ao segundo poste.