Nuno Tavares lamenta ausência de VAR no Euro sub-21

Além dos erros comprometedores nos golos da Geórgia, Tomás Araújo foi expulso com cartão vermelho direto, aos 76 minutos, após ter derrubado em falta Giorgi Gocholeishvili, que se isolava para a baliza de Celton Biai, sendo reconfortado pelo seu colega de setor.

"Com o VAR, ficávamos dependentes de [o árbitro principal] ir ou não rever o lance para conferir se houve algum tipo de contacto sobre o Tomás Araújo. Sem VAR, vamos ter de estar bastante cautelosos e o mais concentrados possíveis", reconheceu Nuno Tavares.

Em causa estará uma alegada falta cometida por Giorgi Gagua sobre o defesa português Tomás Araújo, aos 37 minutos, numa jogada que possibilitou ao avançado concretizar o primeiro dos dois tentos com que os anfitriões derrotaram os lusos na quarta-feira (0-2).

"Para ser sincero, nem sabia. Até tive de perguntar [à equipa de arbitragem, após o lance do 0-1] se havia VAR, mas ninguém me soube responder. A partir do momento em que o árbitro principal começou a andar na direção do meio-campo, percebi logo que não havia. Tentámos discutir, mas ele não nos deu sequer hipótese. Para mim, não faz sentido não haver VAR num campeonato da Europa de sub-21, que reúne jogadores profissionais", considerou o defesa esquerdo dos franceses do Marselha, em conferência de imprensa.

A ausência do sistema de videoárbitro (VAR) na fase final do Europeu de sub-21 pela segunda edição consecutiva foi esta quinta-feira reprovada por Nuno Tavares, que se apercebeu disso em plena derrota de Portugal diante da Geórgia.

Derrota com a Geórgia por 2-0 compromete objetivos(...)

"Não acredito que o Tomás Araújo tenha tido um mau jogo. Errou duas vezes, mas foram erros completamente normais. Ou seja, se não tivesse acontecido uma falha lá à frente, possivelmente não havia outra atrás. Somos um todo. Os erros vêm de frente para trás e não de trás para a frente. Apoiaremos sempre os nossos companheiros e, como é óbvio, não vamos estar a individualizar", observou Nuno Tavares, que foi titular a tempo inteiro.

Emprestado esta época pelo campeão nacional Benfica ao Gil Vicente, o central vai estar ausente do embate dos vice-campeões em título frente aos Países Baixos, no sábado, às 20:00 locais (17:00 em Lisboa), no Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi, da segunda ronda.

"Como equipa, vamos tentar ajudar, seja o Tomás, o [Alexandre] Penetra ou Joaquim. A união do grupo pesa. Acredito que não tenha sido o nosso único jogo mau. Todos vamos ter sempre jogos maus, mas é mais importante a maneira como reagimos", frisou Nuno Tavares, de 23 anos, que foi cedido em 2022/23 ao Marselha pelos ingleses do Arsenal.

Portugal ainda não pontuou e segue no quarto e último lugar do Grupo A, que é liderado pela Geórgia, com três, ao passo que os neerlandeses, campeões em 2006 e 2007, e a Bélgica somam um ponto cada, após terem empatado entre si na ronda inaugural (0-0).

Finalista derrotado em 1994, 2015 e 2021, o conjunto de Rui Jorge poderá ficar desde já eliminado da próxima fase, caso perca com os neerlandeses e a outra partida da "poule", que vai decorrer em simultâneo entre os georgianos e os belgas, não termine empatada.