Martínez rendido ao estreante Toti Gomes. "Tem potencial mais alto do que eu pensava"

Roberto Martínez está muito agradavelmente surpreendido com Toti Gomes, o estreante e grande surpresa da convocatória da seleção nacional para a janela internacional de junho.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o selecionador nacional assume que o defesa-central do Wolverhampton, de 24 anos, "é um jogador diferente" de todos os outros que tem à disposição.

"Para jogar com três centrais, precisamos do perfil do Gonçalo Inácio e do perfil do Diogo Leite, mas o perfil do Toti Gomes é totalmente diferente. Gostei muito da atitude do Toti, é um jogador com um potencial mais alto do que eu achava, depois de ver os jogos do Wolverhampton. Precisa de mais tempo, para conhecer os nossos conceitos, mas foi uma surpresa muito, muito agradável", salienta o técnico espanhol.

Martínez teve, pela primeira vez, oportunidade de trabalhar com Pepe, que falhou a primeira convocatória do novo selecionador devido a lesão.

"Temos seis centrais de alto nível. Foi muito interessante trabalhar com todos os centrais e, agora, é continuar a trabalhar", sublinha.



